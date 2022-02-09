Навальный высказался о грядущем выездном заседании суда по делу о мошенничестве

Алексей Навальный прокомментировал сообщения о том, что его новое дело Лефортовский районный суд Москвы начнет рассматривать на выездном заседании во владимирской колонии, где оппозиционер отбывает наказание.

«Посмотрите, как они будут “судить” меня по очередному сфабрикованному делу. Прямо здесь, в тюрьме. Такого вообще никогда не было, и я уже просто коллекционер самых удивительных путинских судов. Суд московский, Лефортовский. Все — судья, секретарь, прокуроры, адвокаты, следователи, свидетели — в Москве. И все они должны приехать сюда ко мне, в тюрьму, для “выездного заседания”», — пишет политик. По его мнению, так власти пытаются лишить его «слова правды»: «Типа говори, что хочешь, тебя, кроме служебной собаки, никто не услышит».

Навальный отмечает, что в постановлении о назначении заседания не объясняется, почему суд пройдет в колонии, зато дважды указано, что это будет открытое судебное заседание. «Правда, на территории тюрьмы, но это нюансы, зато мы обещаем, что все, кто сумеет попасть в зал — ну, телепортация там, или прыгнет с парашютом и не будет застрелен, — смогут поприсутствовать», — иронизирует он.

«Вы знаете, я думаю, ничего у них не выйдет. Весь их расчет на то, чтоб не услышали меня. Но ведь есть и вы. Далеко не вся Россия испугалась, забилась под корягу и трепещет, готовая смириться с нищетой и деградацией. Честных людей, вооруженных, как и я, словом правды, много. Миллионы», — подчеркнул политик.

Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в колонии № 2 в Покрове после того, как ему заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Выездное заседание суда по новому делу о мошенничестве и неуважении к суду назначено на 15 февраля. По словам адвоката Ольги Михайловой, ее подзащитному грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Instagram Алексея Навального