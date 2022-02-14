Politico: Запад неправильно понимает Украину и помогает этим Путину

Запад считает Украину маленькой страной, не так ее понимает и помогает этим Владимиру Путину, пишет Politico. Между тем, отмечает издание, это самая большая по территории страна на европейском континенте, а численность ее населения примерно равна испанской. Украинцы, пишет Politico — «закаленная в боях нация».

Издание отмечает, что на Западе люди считают это государство небольшим «бликом на радаре», который появляется в новостных сюжетах раз в десятилетие, территорией ненасытных олигархов и коррумпированных враждующих друг с другом политиков. Между тем, отмечают авторы статьи, Украина — это и распад СССР в 1991 году, и «оранжевая революция» в 2004-м, и аннексия Крыма в 2014-м, а теперь —угроза стабильности мира со стороны Владимира Путина.

«Чтобы противостоять агрессии Кремля, надо начинать с пересмотра своей ментальной карты мира», — пишет Politico. Политическая и культурная составляющая этой страны помогали формировать и перекраивать карту Европы на протяжении поколений. По факту, говорят авторы, жители этой страны, ее гражданское общество сыграло активную роль в гибели четырех разных империй, включая Австро-Венгрию и Советский Союз.

Путин «пошел на все, чтобы показать, что нет такой вещи, как украинская национальная идентичность», пишет Politico. Между тем, она особенно видна с 2014 года, когда «тысячи протестующих боролись с коррупцией и проливали кровь в ходе того, что стало известно в Украине как Революция достоинства». Заявления российского президента о том, что украинцы и русские — единый народ, по мнению Politico, иллюстрирует его нежелание рассматривать граждан этой страны как субъектов их собственной истории.

«Мы видим социальное и культурное движение с антиколониальным стержнем во главе с сильными людьми. Мы обнаруживаем, что в сфере политических ценностей Украина не является двоюродной сестрой России. Это конкурент России», — отмечает издание. «Угрожая Украине, Путин делает ставку не только на то, что Западу нет до нее дела, но и на то, что Запад не знает и не особо видит Украину, а наше невежество подпитывает его агрессию. И когда мы начинаем видеть ее такой, какая она есть, мы начинам доказывать, что он ошибается».