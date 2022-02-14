Reuters: европейские банки опасаются, что кризис вокруг Украины затронет работу SWIFT

Банки Европы опасаются, что российско-украинский кризис скажется на работе международной платежной системы SWIFT, пишет Reuters. Агентство напоминает, что на фоне угрозы вторжения в Украину итальянский UniCredit отказался от покупки российского банка «Открытие», а австрийский Raiffeisen Bank International оценил последствия санкций для финансовой системы.

Больше всего европейские банки опасаются последствий для своей платежной системы SWIFT, сообщили источники Reuters в этой отрасли. Один из них назвал такую угрозу «атомной бомбой» для финансовых учреждений, поскольку сбои в работе SWIFT помешали бы погашению долгов.

Наиболее подвержены влиянию происходящего в России банки Италии, Австрии и Франции, пишет Reuters, которые выступают международными кредиторами. В третьем квартале 2021 года у финансовых учреждений Италии и Франции были непогашенные обязательства со стороны России на 25 млрд долларов к каждому. В случае санкций эти долги могут остаться непокрытыми.

Сильнее всего ограничения серьезно повлияют на банки, у которых есть дочерние предприятия в России. В исследовании JPMorgan, на которое ссылается агентство, упоминаются UniCredit, RBI, Societe Generale и ING. Их представители заявляют, что подготовлены к разным развитиям событий и следят за ситуацией. Reuters отмечает, что с 2014 года, когда были введены санкции за аннексию Крыма, доля иностранных банков в России сократилась более чем в два раза.

Угроза отключения России от SWIFT неоднократно обсуждалась в рамках вопроса о санкциях. Глобальная платежная система обрабатывает международные денежные переводы, ее используют свыше 11 тыс. банков более чем в 200 странах. Собеседник Reuters Генрих Штайнгауэр из Helaba заявил, что это будет равносильно гигантской программе списания долгов путем запрета платежей.

Помимо SWIFT, есть угроза, что под ограничения попадут банки, участвующие в сделках с фьючерсами, свопами и деривативами с российскими контрагентами. Запрет на торговлю российскими облигациями фактически будет означать, что их держатели будут вынуждены продать эти бумаги, считают источники Reuters. По их данным, европейские банки выступают против того, чтобы облигации включали в санкционный пакет.