В Кремле рассказали о доработке внешнеполитической концепции России

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учётом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — заявил он РИА Новости.

Что касается результативности переговоров по разоружению, они будут многолетними и тяжёлыми, а также с позиционными противостояниями, уверен Песков.

Последний на сегодня вариант внешнеполитической концепции РФ был утвержден в 2016 году.