«Украинская правда» узнала о массовом отъезде бизнесменов из страны

По данным «Украинской правды», такого количества чартеров не было шесть лет. Издание утверждает, что «олигархи и бизнесмены» покидают страну. Уточняется, что из Украины вылетели, в том числе, самолеты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. При этом сам Ахметов еще в конце января отправился в Цюрих, накануне из Киева отправился лишь один из его самолетов. Колесников со своей стороны утверждает, что остается в Киеве и не намерен никуда уезжать. Он добавил, что его джет вылетел в Прагу на техобслуживание.

Сообщается, что в последние недели Украину покинули Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Александр Ярославский, Вадим Столар, Василий Хмельницкий, Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко. Все они есть в списке украинского Forbes. Их представители называют разные предлоги, под которыми бизнесмены вылетели из страны.

«Украинской правды» со ссылкой на источники также пишет, что депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Игорь Абрамович заказал частный борт на 50 человек, чтобы вывезти в Вену родственников его однопартийцев и бизнес-партнеров.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. На этом фоне более 30 стран призвали своих граждан покинуть республику. Москва категорически отвергает обвинения, называя их голословными.