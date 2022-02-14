Лавров на встрече с Путиным выступил за продолжение переговоров с США и НАТО по безопасности

«Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия—НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может»,— сказал Сергей Лавров.

«Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленькие бумажки: одну — от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую — от чиновника Борреля, главы дипломатии Европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: "Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное — обеспечьте деэскалацию вокруг Украины"», — добавил министр иностранных дел, назвав этот ответ пренебрежительным.

Россия будет добиваться конкретной реакции от каждой страны на национальном уровне, пообещал Лавров. Владимир Путин спросил, есть ли шанс договориться по вопросам безопасности. Лавров ответил, что шанс есть всегда, поэтому нужно продолжать и наращивать переговоры. Глава государства поддержал эту позицию.

Путин также провел встречу с Сергеем Шойгу.

Министр обороны сообщил президенту, что российские военные учения проходят практически на всех флотах и в военных округах. По словам министра, часть маневров завершится в ближайшее время, точные сроки он не назвал.

Фото: МИД РФ