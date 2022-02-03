Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 3 февраля

Главное
- Москва закроет вещание Deutsche Welle в ответ на блокировку RT в Германии. МИД РФ перечислил ответные меры: закрытие корпункта Deutsche Welle в России; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании; прекращение спутникового и другого вещания Deutsche Welle в России; инициирование рассмотрения вопроса о признании компании СМИ-иноагентом; формирование перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE «и иному оказанию давления на российского медиаоператора». Отмечается, что это только «первый этап».
- «Немногочисленные иностранные СМИ, вещающие в России на русском языке, — это важная часть информационной картины, и от их закрытия пострадают в первую очередь россияне, так как у них будет меньше разнообразной и качественной информации. Это понятно. Но что интересно: в качестве санкций МИД также предлагает признать DW иноагентом. А Минюст в судах говорит, что иноагентство — это никакое не наказание, а просто такой статус, который якобы никак не мешает СМИ», — пишет главред Republic Дмитрий Колезев.
- «DW — это крупное издание с именем и репутацией. Они освещали то, что не освещали наши СМИ, критикой они не занимались, этим занимаются политики. Прекращение их работы на территории России ещё больше отдаляет нас от цивилизации, проигравшими будут все», — уверен зампред московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.
- Bloomberg опубликовал карту российских сил вокруг Украины. Судя по инфографике, российские войска расположены возле украинских границ уже с трех сторон: на западе РФ, в Крыму и на территории Белоруссии. Еще на одной карте показано, какие страны у границ РФ входят в НАТО или пока числятся кандидатами на членство в альянсе.
- Стало известно о переговорах США и ЕС с крупными экономиками Азии о поставках газа в случае вторжения России в Украину. Консультации ведутся с представителями Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и арабских стран. Среди последних: Катар, Египет и Ливия. США просят увеличить добычу на случай эскалации конфликта. Уточняется, что переговоры с Пекином носили ограниченный характер и еще не привели к соглашению. Обсуждался вопрос и с американскими энергетическими компаниями Chevron и Exxon Mobil.
- «Нефтегазовый концерн Shell готов при необходимости — например, в случае перебоев с поставками газа из-за введения санкций против России — увеличить партии топлива для Европы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора компании Бена ван Бердена. Похоже, ставят на эмбарго», — пишет журналист Глеб Морев.
- Путин перед поездкой на ОИ в Пекин написал статью о стратегическом партнерстве с КНР. В тексте говорится, что по итогам 2021 года товарооборот между странами «вырос более чем на треть» и превзошел рекордный показатель в 140 миллиардов долларов. Владимир Путин также отметил, что Россия и Китай увеличивают объемы расчетов в национальных валютах и «формируют механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций». Также он подчеркнул важность партнерства в области энергетики, информационно-коммуникационной отрасли, медицине, освоении космоса.
- «Китай для России может быть намного более опасным союзником, чем заклятые партнеры в лице США и ЕС. Разыгрывая карту «возможного ухода под китайцев», мы все равно действуем в логике интересов «коллективного Запада». По максимуму — стараясь сформировать коалицию противодействия. По минимуму — перехватить у Китая инициативу в его отношениях со странами, считающимися союзниками или младшими партнёрами, предлагая более выгодные им условия, что в итоге может ослабить позиции КНР», — отмечает политолог Илья Гращенков.
- «О каком равноправии идёт речь, когда этот иностранный агент превратил Россию в сырьевой придаток Китая? Ну и, конечно, роль Китая на мировой арене как раз дестабилизирующая. Пекин стал главным экспортёром авторитарных практик, очевидной угрозой демократическому миру», — заявил политик Владимир Милов.
- Белый дом отказался от термина «неминуемый» при оценке возможности вторжения РФ в Украину. «Я использовала [слово «неминуемый»] однажды. Думаю, что и другие как-то к нему прибегли, но затем мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно дает сигнал, который мы на самом деле не собирались направлять», — пояснила пресс-секретарь администрации Джен Псаки. По её словам, Белому дому не известно, принял ли Владимир Путин какое-либо решение о наступлении на Украину.
Репрессии
- Судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева лишили неприкосновенности. С таким предложением днем ранее выступал председатель инстанции Алавдин Гардалоев, сегодня, 3 февраля, квалификационная коллегия судей республики поддержала его инициативу. Янгулбаев лишён статуса. Это значит, что с него снята неприкосновенность, а также отменены положенные выплаты. Сайди Янгулбаев — муж Заремы Мусаевой, которую в конце января чеченские силовики похитили из квартиры в Нижнем Новгороде. Позднее суд в Грозном арестовал ее до 1 апреля. Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию. Их сыновья выехали из страны раньше, опасаясь преследования.
- «Неспособность Москвы повлиять на происходящее в Чечне было важнейшей отличительной чертой ельцинской эпохи. Через четверть века Россия вернулась в ту же самую точку, из которой когда-то ушла», — напоминает политолог Аббас Галлямов.
- «В лице кадыровской диктатуры собран очень удобный и эффективный “внешний инструмент” уже ничем не сдерживаемого террора против инакомыслящих внутри России. Инструмент, который легко вернет в российское общество в полном объеме “страх и ужас” 1937 года», — отмечает советский диссидент и политзаключенный Александр Скобов.
- Кремль не считает ситуацию в Чечне вышедшей из-под контроля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя историю с семьей Янгулбаевых. Глава республики Рамзан Кадыров обещал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») обещал «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых. Его поддержали руководители силовых ведомств республики.
- «Вы не смотрите, что у них «корочки» и значки на пиджаках одинаковые. На самом деле есть депутат и ДЕПУТАТ. К примеру, депутат от КПРФ тов. Рашкин за разделку туши лося удостоился отдельного заседания Госдумы с личным участием генпрокурора. А вот депутат г-н Делимханов от ЕР головы людям грозит отрезать и ГД с Генпрокурором как воды в рот набрали», — констатирует политик Николай Травкин.
- «Современная Чечня выступает примерно в той же роли, что когда-то — Крымское ханство. Есть и набеги (правда, они более точечные, как недавно в Нижнем Новгороде), и дань (правда, она выплачивается более регулярно, так что повода сжигать Москву пока нет). Вассальная зависимость, как и в прошлом, остается спорным вопросом», — отмечает политолог Григорий Голосов.
- «После криминального заявления депутата Делимханова и высказавшихся за это же представителей федеральных силовых ведомств Чечни, при нормальном государстве должны были последовать немедленные увольнения всех этих “силовиков” российскими федеральными руководителями — Шойгу, Колокольцевым, Золотовым, Чуприяном. С лишением высказавшихся за убийства всех званий и возбуждением уголовных дел по факту публичных угроз, но этого не произошло. Силовики Российской Федерации постыдно безмолвствуют. И это означает, что не они сейчас главные силовики в России, а Кадыров. Силовая машина Путина капитулировала перед Кадыровым. Он своими руками выкормил политика, которого уже не может контролировать», — считает политик Лев Шлосберг.
- «Я немного по-другому на это смотрю. Создание параллельных силовых структур, подчас враждующих друг с другом и подконтрольных лично диктатору, — одна из стратегий, используемых диктаторами для укрепления своей власти. Ни в одной структуре не должна возникнуть достаточно сильная для военного переворота коалиция. <…> Такая стратегия действительно работает, снижая вероятность успешного переворота, но при этом деморализует вооруженные силы и делает страну более уязвимой перед лицом внешней угрозы», — полагает политолог Алексей Захаров.
- Роспотребнадзор по Чечне не смог установить организаторов митинга против Янгулбаевых в Грозном. «Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — заявили в ведомстве. 2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых. По данным местных СМИ, в нем приняли участие около 400 тысяч человек (население Грозного — около 300 тысяч). Демонстранты сожгли заранее подготовленные и закрепленные в рамках цветные фотопортреты членов семьи Янгулбаевых.
- «Сотрудники университета, охранники просто забрали всех парней с пар. Студенты даже не имели представления, что это за митинг. Против чего воюем? А оказалось, против меня. Чеченские СМИ заявляют, что митинг несанкционированный, то бишь, стихийный. Это должно означать, что возник он по воле озлобленного народа. Но, как видим, далеко не все пришли туда добровольно», — отметил сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев.
- «В России после Майдана уже удачно трудоустроен украинский "Беркут" (если не ошибаюсь, во второй оперполк, печально известный по разгону митингов), а скоро, я думаю, за гражданами России будут охотиться тонтон-макуты из белорусского КГБ и полка "Ахмат". Это классика умирающих империй — головорезы с окраин, наводящие страх на жителей метрополии», — заявил профессор Свободного университета Сергей Медведев.
- В Лефортовский суд поступило дело против Алексея Навального о мошенничестве и оскорблении судьи. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы, говорила ранее адвокат Ольга Михайлова. По ее словам, следствие «воспользовались процедурой» выделения отдельных эпизодов из дела, «чтобы как раз оставить себе возможность в будущем еще проводить обыски и так далее, если они захотят, до истечения сроков давности по этой статье». Таким образом, политику могут предъявлять новые обвинения по одному и тому же делу.
- «Когда Навальному дали реальный срок, все понимали: Путин на этом не остановится. Он не смог убить своего главного врага, не смог заставить его уехать из страны, не смог сломать. Теперь Алексея хотят запрятать в тюрьму на долгие годы, стереть из памяти его имя, «перевернуть страницу». Но даже за решёткой Навальный остаётся главным врагом Путина. Про него снимают фильмы международного уровня, у него берут интервью мировые СМИ, он никуда не исчез из повестки. Всё это очень тяжело. Но справедливость обязательно победит», — уверен Владимир Милов.
- Верховный суд проверит законность собственного решения о ликвидации «Мемориала»*. Заседание назначено на 10 часов утра 28 февраля. Апелляция была подана 28 января. Еще месяцем ранее Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»* и все его региональные подразделения по требованию Генпрокуратуры. На следующий день, 29 декабря, Мосгорсуд принял такое же решение в отношении правозащитного центра «Мемориал»* по иску столичной прокуратуры. Претензии касались фактов отсутствия маркировки иноагента на некоторых материалах, в чем прокуроры усматривали попытку скрыть этот статус.
В мире
- Джо Байден сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»**. Американские военные ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в ночь на четверг. «Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом», — говорится в заявлении президента Соединенных Штатов. Он добавил, что потерь среди американских солдат нет.
*Republic, «Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
**«Исламское государство» (ИГ) признано террористической организацией и запрещено в России