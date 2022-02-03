Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 3 февраля

Москва закроет вещание Deutsche Welle в ответ на блокировку RT в Германии

Bloomberg опубликовал карту российских сил вокруг Украины

Чеченского судью Сайди Янгулбаева лишили неприкосновенности

Кремль не считает ситуацию в Чечне вышедшей из-под контроля

В суд поступило дело против Навального о мошенничестве и оскорблении судьи

Джо Байден сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»**