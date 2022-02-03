Роспотребнадзор по Чечне не смог установить организаторов митинга против Янгулбаевых в Грозном

«Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — приводит «Коммерсантъ» ответ управления. В то же время там отметили необходимость «применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».

Накануне в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых. Издание «Чечня сегодня» писало, что в нем приняли участие около 400 тысяч человек (население Грозного — около 300 тысяч). В ходе акции демонстранты сожгли заранее подготовленные и закрепленные в рамках цветные фотопортреты членов семьи Янгулбаевых. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов обратился на митинге от лица демонстрантов в адрес президента Владимира Путина. Он призвал главу государства «немедленно прекратить деятельность таких вражеских СМИ, как “Новая газета”, “Дождь”* и “Комитет против пыток”», а также арестовать журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»