МИД закроет российское вещание Deutsche Welle в ответ на блокировку RT в Германии

МИД раскрыл меры в ответ на блокировку вещания RT DE в Германии. Как передает РБК, это:

- закрытие корпункта Deutsche Welle в России;

- аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании;

- прекращение спутникового и другого вещания Deutsche Welle в России;

- инициирование рассмотрения вопроса о признании компании СМИ-иноагентом;

- формирование перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE «и иному оказанию давления на российского медиаоператора». Членам списка, который планируется не публиковать, запретят въезд в Россию.

Отмечается, что перечисленные меры — только «первый этап».

Ранее МИД пригрозил ответными мерами после того, как в Германии запретили вещание телеканала RT DE. Сообщалось, что меры коснутся не только немецких СМИ, аккредитованных в России, но и «интернет-посредников», которые удалили контент RT DE со своих платформ. Немецкий RT был заблокирован из-за отсутствия лицензии. В МИД заявляли, что у канала есть разрешение на спутниковое вещание, которое ранее выдала Сербия.

Фото Global Look Press