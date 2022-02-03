МИД закроет российское вещание Deutsche Welle в ответ на блокировку RT в Германии

МИД раскрыл меры в ответ на блокировку вещания RT DE в Германии. Как передает РБК, это:
- закрытие корпункта Deutsche Welle в России;
- аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании;
- прекращение спутникового и другого вещания Deutsche Welle в России;
- инициирование рассмотрения вопроса о признании компании СМИ-иноагентом;
- формирование перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE «и иному оказанию давления на российского медиаоператора». Членам списка, который планируется не публиковать, запретят въезд в Россию.
Отмечается, что перечисленные меры — только «первый этап».
Ранее МИД пригрозил ответными мерами после того, как в Германии запретили вещание телеканала RT DE. Сообщалось, что меры коснутся не только немецких СМИ, аккредитованных в России, но и «интернет-посредников», которые удалили контент RT DE со своих платформ. Немецкий RT был заблокирован из-за отсутствия лицензии. В МИД заявляли, что у канала есть разрешение на спутниковое вещание, которое ранее выдала Сербия.
Фото Global Look Press