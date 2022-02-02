Главные чеченские силовики поддержали депутата Делимханова в угрозах «отрезать головы» Янгулбаевым

Обращение опубликовано в Instagram зампредседателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова.

На видео за столом под портретами Владимира Путина и Ахмата Кадырова сидят: начальник управления МВД по Грозному Дени Айдамиров, первый зампред правительства Чечни Иса Тумхаджиев, зампред правительства Чечни Абузайд Висмурадов, врио начальника ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Они поочередно говорят по-чеченски.

«В любой точке этого мира, где бы они ни находились, мы возьмем спрос за их слова. Днем и ночью у нас нет работы важнее, чем найти вас», — приводит «Кавказский узел» перевод слов Цакаева. По информации издания, остальные тоже говорят угрозы в адрес Янгулбаевых.

Обращение к Янгулбаевым на чеченском языке опубликовал в Instagram и начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов, его репостнул официальный аккаунт Росгвардии в республике. «Где бы вы ни находились, мы доберемся до вас», —переводит его заявление «Кавказский узел».

Замглавы МВД по Чечне Аслан Ирасханов написал в своем Instagram: «Они перешли все границы. Посягать на религию могут только те, у кого нет никаких моральных принципов!!!»

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в прямом эфире в Instagram пообещал отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева. Он сказал это по-чеченски и пригрозил тем же тому, кто переведет его угрозы на русский язык.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценку заявлениям Делимханова должен дать не Кремль, а думский комитет по этике. В комиссии Госдумы по этике заявили о готовности «изучить» высказывание парламентария.

Судья Янгулбаев и его дочь покинули Россию после угроз властей Чечни; его сыновья тоже находятся за границей, а жена получила 15 суток ареста якобы за нападение на полицейского после того, как чеченские силовики похитили ее из Нижнего Новгорода.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 февраля призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец» в тех странах, где они живут.

*«Кавказский узел» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»