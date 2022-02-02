Депутат Госдумы от Чечни пообещал отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева

С таким заявлением парламентарий выступил у себя в Instagram.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — заявил Делимханов (цитата по каналу 1ADAT*).

Обращение депутат сделал на чеченском языке. Он также пригрозил отрезать головы и тем, кто переведет его слова на русский. Перевод его речи опубликовал телеграм-канал 1ADAT.

Сын судьи Янгулбаева, бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев заявил изданию The Insider**, что воспринимает эти слова «всерьез и с реальной возможностью исполнения». Он сказал, что семья подаст заявление о преступлении, но выразил сомнение, «будет ли ответная реакция Следственного комитета».

Судья Янгулбаев и его дочь покинули Россию после угроз властей Чечни; его сыновья тоже находятся за границей, а жена получила 15 суток ареста якобы за нападение на полицейского после того, как чеченские силовики похитили ее из Нижнего Новгорода.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 февраля призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец» в тех странах, где они живут.

*1ADAT по решению суда Грозного внесен в список запрещеннных интернет-ресурсов.

**The Insider включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Instagram Адама Делимханова