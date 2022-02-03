Путин перед поездкой на ОИ в Пекин написал статью о стратегическом партнерстве с КНР

«Наши страны — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее», — говорится в статье под названием «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».

По словам Владимира Путина, в ходе его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином планируется уделить особое внимание вопросам развития деловых связей между странами. Президент РФ отметил, что по итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем «вырос более чем на треть» и превзошел рекордный показатель в 140 миллиардов долларов.

«Уверенно движемся к поставленной цели — довести объем торговли до 200 миллиардов долларов в год. Реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. В частности, в “портфеле” Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству — 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство», — написал Путин.

Он добавил, что Россия и Китай увеличивают объемы расчетов в национальных валютах и «формируют механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций».

Президент назвал стратегической задачей России ускоренное развитие Сибири и Дальнего Востока. Также он подчеркнул важность партнерства в области энергетики, информационно-коммуникационной отрасли, медицине, освоении космоса.

В заключении Путин напомнил о начале в Пекине зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля. «Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям», — отметил российский президент.

Ранее США и Австралия объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. Так они выступили против нарушений прав человека в Китае.

Фото: пресс-служба Кремля