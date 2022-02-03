Bloomberg опубликовал карту российских сил вокруг Украины

Российские военные силы расположены возле украинских границ уже с трех сторон: на западе РФ, в Крыму и на территории Белоруссии.

Еще на одной карте показано, какие страны у границ РФ являются членами НАТО или кандидатами на членство в альянсе.

Bloomberg напоминает, что Россия расположила войска в Белоруссии, обосновывая это совместными учениями, и стягивает силы к границе с Украиной примерно с ноября. В то же время США решили направить в Польшу около 1700 военнослужащих, а также перебросить 1 тыс. солдат, базирующихся в Германии, на территорию Румынии, «чтобы подать более ясный знак России».

По данным Пентагона, у границы с Украиной сейчас находится более 100 тыс. российских военных. Москва, между тем, продолжает отрицать планы вторжения в Украину и обвиняет США и НАТО в эскалации напряженности из-за учений в Черном море.

Украину и Грузию называют кандидатами в НАТО, сообщалось, что они могут быть приняты, если выполнят все условия для этого. Москва требует не расширять границы альянса на восток и вернуть его состав к тому, каким он был до мая 1997 года.

Инфографика - Bloomberg