В Лефортовский суд поступило дело против Навального о мошенничестве и оскорблении судьи

В Лефортовский районный суд Москвы поступило уголовное дело против Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В середине января стало известно, что несколько эпизодов мошенничества, в котором обвиняют Навального, объединили с делом об оскорблении судьи Веры Акимовой. По этим эпизодам оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы, говорила его адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, следствие «воспользовались процедурой» выделения отдельных эпизодов из дела, «чтобы как раз оставить себе возможность в будущем еще проводить обыски и так далее, если они захотят, до истечения сроков давности по этой статье». Таким образом, политику могут предъявлять новые обвинения по одному и тому же делу, отметила адвокат.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против Алексея Навального в конце 2020 года. По версии следствия, из 588 миллионов рублей, пожертвованных его проектам, оппозиционер потратил 356 миллионов на «личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)».

Судья Акимова рассматривала дело об оскорблении Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и оштрафовала оппозиционера на 850 тысяч рублей. Во время процесса политик обвинял судью в предвзятости и получил более 10 замечаний.