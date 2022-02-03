Чеченского судью Янгулбаева лишили неприкосновенности

Судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева лишили статуса, теперь у него нет неприкосновенности. С инициативой выступал председатель инстанции Алавдин Гардалоев, квалификационная коллегия судей республики поддержала его предложение.

По федеральному закону «О статусе судей», отставку можно прекратить в случае выявленных нарушений при исполнении полномочий, несоблюдении судейского кодекса, несовместимой со статусом судьи деятельности, обвинительного приговора или смерти судьи.

В конце января федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев сообщил о похищении его жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Позже в Грозном Мусаеву арестовали на 15 суток якобы за нападение на полицейского, на нее возбуждено уголовное дело. Накануне суд арестовал ее до 1 апреля. Кадыров обещал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») обещал «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых. Его поддержали руководители силовых ведомств республики.

2 февраля в Грозном состоялся многотысячный митинг против семьи Янгулбаевых. Мероприятие было заявлено как несогласованное, но на нем выступали чеченские официальные лица, полиция никого не разгоняла.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что в Кремле не считают ситуацию в Чечне вышедшей из-под контроля.