Пресс-секретарь президента РФ подтвердил журналистам, что накануне глава государства принял в Кремле руководителя Чеченской республики. По его словам, были затронуты хозяйственные дела и работа правоохранительных органов. Песков также заявил, что Кремль не считает ситуацию в Чечне вышедшей из-под контроля.

На вопрос, обсуждалась ли ситуация вокруг Янгулбаевых, Песков сказал, что дал по этой беседе ту формулировку, «которую мог дать», и не может ничего добавить. В ответ на вопрос журналиста, боится ли Путин Кадырова, Песков заявил, что ему непонятно, почему президент должен бояться главу российского региона.

О встрече Путина и Кадырова сегодня сообщила пресс-служба главы Чечни, сопроводив материал фотографией пятилетней давности.

В конце января федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев сообщил о похищении его жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Позже в Грозном Мусаеву арестовали на 15 суток якобы за нападение на полицейского, на нее возбуждено уголовное дело. Накануне суд арестовал ее до 1 апреля. Кадыров обещал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») обещал «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых. Его поддержали руководители силовых ведомств республики.

Кадыров также назвал журналистов «Дождя»* и «Новой газеты», а также главу «Комитета против пыток» террористами и пособниками террористов. СМИ выступили с заявлениями по поводу высказываний главы Чечни.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»