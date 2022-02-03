Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным в Москве

Пресс-служба главы Чечни сообщила о встрече руководителя региона с президентом России. В тексте не говорится, когда она прошла, материал датирован 3 февраля и сопровождается фотографией пятилетней давности. Кремль о встрече не сообщал.

В заявлении пресс-службы Рамзана Кадырова говорится, что он доложил Владимиру Путину «о социально-экономической ситуации… Рассказал, что демографические показатели региона сохраняют положительную динамику… Добавил, что по бесплатной догазификации республика сегодня в тройке лидеров по стране...».

Обсуждалась ли ситуация вокруг семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, не говорится. Накануне, 2 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что главе государства доложат о письме главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, в котором тот просит президента вмешаться в ситуацию с семьей судьи.

В конце января федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев сообщил о похищении его жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Позже в Грозном Мусаеву арестовали на 15 суток якобы за нападение на полицейского, на нее возбуждено уголовное дело. Накануне суд арестовал ее до 1 апреля. Кадыров обещал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») обещал «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых. Его поддержали руководители силовых ведомств республики.

Кадыров также назвал журналистов «Дождя»* и «Новой газеты», а также главу «Комитета против пыток» террористами и пособниками террористов. СМИ выступили с заявлениями по поводу высказываний главы Чечни.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»