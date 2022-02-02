«Дождь»* выступил с заявлением по поводу высказываний Рамзана Кадырова

NT публикует полное заявление телеканала «Дождь»*:

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал телеканал Дождь, а также «Новую газету», журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами, пособниками террористов». Неделей ранее Кадыров заявил: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь». А потому его слова невозможно воспринимать иначе как угрозу.

Прямые угрозы со стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации не могут быть расценены как высказывание «личного мнения». Бездействие правоохранительной системы и отсутствие политической оценки этих высказываний создает атмосферу безнаказанности и ставит под угрозу безопасность тех, кого упоминает Кадыров.

Мы рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительной системы и политического руководства России.

Телеканал Дождь — это не только 200 его сотрудников, это и десятки миллионов зрителей, которые его ежемесячно смотрят. Мы не хотим бояться жить в своей стране.

Сейчас мы решаем, какую юридическую форму примет наш ответ.

Ранее радиостанция «Эхо Москвы» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и правоохранительным органам с просьбой вмешаться после слов Кадырова в адрес «Дождя»* и «Новой газеты». Пресс-секретарь главы государства пообещал, что Путину передадут это обращение.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»