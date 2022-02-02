«Эхо Москвы» обратилось к Путину с просьбой вмешаться после слов Кадырова в адрес «Дождя»* и «Новой газеты»

Редакция «Эха Москвы» обратилось к президенту РФ и правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на высказывания Рамзана Кадырова, который назвал журналистов «Дождя»* и «Новой газеты» пособниками террористов и призвал возбудить против них дело.

«В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из «Новой газеты» и телеканала «Дождь»* от руководителя Чеченской республики, хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД», — написал в своем Telegram-канале главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

В Кремле пообещали передать обращение Владимиру Путину.

«Да, мы обратили внимание на это. Мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства», — заявил на пресс-брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Рамзан Кадыров в видеообращении призвал возбудить уголовные дела против «Дождя»* и «Новой газеты», а также против экс-главы «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистки «Новой» Елены Милашиной. «Какие вам факты нужны, что они являются террористами, пособниками террористов? Куда вы смотрите?» — обратился он к силовикам.

Кадыров также пообещал, что членов семьи чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева, уехавших за границу, «найдут и уничтожат». «Отныне семейке придется жить, озираясь, вздрагивать от любого стука в дверь. Наш народ настолько задет гнусным и истеричным словоблудием Янгулбаевых, что первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность. Наша жизнь посвящена исламу, и мы только счастливы умереть в борьбе против таких вероотступников и отморозков», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

После этого депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал, что семью Янгулбаевых «будут преследовать, пока не отрежут головы и не убьют их».

«Новая газета» уже подала в СК заявление с требованием возбудить против главы Чечни уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»