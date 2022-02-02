Мать чеченского правозащитника Зарему Мусаеву арестовали на два месяца

Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву, ранее похищенную чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Она пробудет под стражей до 1 апреля.

Мусаеву обвиняют в нападении на полицейского, ранее силовики Чечни утверждали, что при задержании женщина «чуть не лишила глаза» полицейского.

Зарема Мусаева — супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и мать братьев Янгулбаевых, одного из которых, Ибрагима, в Чечне обвиняют в администрировании Telegram-канала «1ADAT» о нарушениях прав человека в республике. 31 января Ибрагима Янгулбаева в Грозном заочно арестовали и объявили в розыск по статье о публичных призывах к терроризму, ранее он провел в СИЗО около 1,5 лет по обвинению в экстремизме и сообщал о пытках в полиции. Абубакар Янгулбаев работал в «Комитете против пыток», в конце декабря его задержали и допрашивали по делу об оправдании терроризма. Зарему Мусаеву 20 января похитили из квартиры в Нижнем Новгороде вооруженные люди и вывезли в Чечню. Ее муж, дочь и один из сыновей позже покинули Россию, опасаясь за свою жизнь.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых причастными к организации нападения на чеченского силовика в Турции и призывал «уничтожить их» как пособников террористов. 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил в Instagram, что семью Янгулбаевых «будем преследовать, пока не отрежем головы и не убьем», также угрожая тем, кто переведет видео на русский язык. Позже главы чеченских управлений МЧС и Росгвардии, а также начальник МВД по Грозному записали обращение, в котором обещают найти Янгулбаевых и «взять спрос за их слова». В Грозном 2 февраля прошел митинг, на котором люди жгут заранее подготовленные плакаты с фотографиями членов этой семьи и кричат «Ахмат — сила». По данным чеченских СМИ, в акции приняли участите около 400 тыс. человек. Это больше, чем население Грозного.

В Кремле заявляли, что у президента России нет планов разбираться с похищением Заремы Мусаевой, называли происходящее «фантастической историей», а угрозы Кадырова, в том числе правозащитникам и журналистам — его личным мнением.

Фото - «Комитет против пыток»