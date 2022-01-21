Чеченские силовики похитили из Нижнего Новгорода жену судьи в отставке ВС Чечни

По данным правозащитников, женщина была без сознания. Она больна диабетом и должна регулярно делать инъекции инсулина. Как минимум один укол она уже пропустила.

Как сообщил «Комитет против пыток», с которым сотрудничает сын супругов, неизвестные предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе пары на допрос, после чего увезли потерявшую сознание Мусаеву. У ее мужа иммунитет как у судьи в отставке.

Действия предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT», полагают в «Комитете». Это в том числе сыновья судьи и его супруги: юрист Абубакар Янгулбаев, которого в конце декабря в Пятигорске задержали, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма, и Ибрагим Янгулбаев, который жаловался в Европейский суд по правам человека на избиение и пытки в грозненской полиции в связи с высказываниями в интернете, а также провел около полутора лет в грозненском СИЗО по делу об экстремизме.

«Около 18 часов вечера мы узнали, что в квартиру Янгулбаевых приехали сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики. Мы проследовали туда, в подъезде встретились с этими сотрудниками. Все они находились в гражданской одежде, никого в форме не было. Они были в масках, в капюшонах, было видно, что это силовики из Чечни — они говорили с характерным акцентом, более того, они представились. Сказали, что работают по поручению следователя следственного управления УМВД России по городу Грозный», — рассказал РБК юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец.

«Мы долго трясли у них постановление [о задержании Янгулбаевых], в итоге они нам его все-таки показали. Это было постановление о приводе свидетелей по некоему уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Сайди и Зарема говорят, что это абсолютно липовое постановление, необходимое только для того, чтобы их как можно скорее вывезти в Чеченскую Республику. С Сайди у них ничего не получилось, потому что он судья, у него неприкосновенность, и они сказали: «Мы тогда Зарему увезем». Мы предложили созвониться с местным следователем, договориться с ним, чтобы здесь провели их допрос с участием нашего адвоката, мы готовы. Они вышли посовещаться, мы пошли в квартиру. Они вернулись, сказали: «Давайте мы вас со следователем свяжем». Когда мы открыли им дверь, они ворвались, побили почти всех и утащили Зарему с собой в неизвестном направлении», — рассказал Бабинец.

«Звонили в полицию, в Следственный комитет, в ФСБ, причем еще до похищения, просили приехать сюда. До сих пор никто не приехал. Мы продолжаем находиться в квартире, ждать приезда правоохранительных органов, готовим обращение в Европейский суд по правам человека, — заявил Бабинец. — Мы полагаем, что эти действия связаны с продолжающимся преследованием родственников чеченских блогеров, которые критикуют власти Чеченской Республики. Но они уже вышли за пределы Чеченской Республики: сначала в Пятигорске похитили нашего сотрудника Абубакара Янгулбаева, теперь его маму».

*«Комитет против пыток» был признан иноагентом, сейчас работает без образования юрлица