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В Пятигорске задержали юриста «Комитета против пыток»

28.12.2021

Также у Абубакара Янгулбаева прошел обыск, изъята техника

По данным Telegram-канала межрегионального общественного объединения, сейчас Янгулбаев находится в отделении полиции, к нему не пускают адвоката.

Пресс-секретарь комитета Наталья Курекина рассказала, что полицейские представились сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом Чеченской республики.

На днях юрист северокавказского филиала организации заявил об исчезновении 40 родственников в Чечне и предположил, что их могли задержать силовики в связи с его правозащитной деятельностью.

В «Комитете против пыток» опасаются, что Янгулбаева могут вывезти в Чечню, где его жизни грозит опасность.

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