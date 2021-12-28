В Пятигорске задержали юриста «Комитета против пыток»

По данным Telegram-канала межрегионального общественного объединения, сейчас Янгулбаев находится в отделении полиции, к нему не пускают адвоката.

Пресс-секретарь комитета Наталья Курекина рассказала, что полицейские представились сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом Чеченской республики.

На днях юрист северокавказского филиала организации заявил об исчезновении 40 родственников в Чечне и предположил, что их могли задержать силовики в связи с его правозащитной деятельностью.

В «Комитете против пыток» опасаются, что Янгулбаева могут вывезти в Чечню, где его жизни грозит опасность.