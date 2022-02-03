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Байден сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»*

03.02.2022

Американские военные ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши

Военные США ликвидировали главу террористической организации «Исламское государство»* (ИГ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, заявил президент Соединенных Штатов.

«Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом», — говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Он добавил, что все американские солдаты вернулись с операции.

 

* «Исламское государство» (ИГ) признано террористической организацией и запрещено в России

Фото: IBTimes Asia Pacific / USA

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