Байден сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»*

Военные США ликвидировали главу террористической организации «Исламское государство»* (ИГ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, заявил президент Соединенных Штатов.

«Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом», — говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Он добавил, что все американские солдаты вернулись с операции.

* «Исламское государство» (ИГ) признано террористической организацией и запрещено в России

Фото: IBTimes Asia Pacific / USA