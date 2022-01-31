«Мемориал» обжаловал решение Верховного суда о ликвидации общества

Историко-просветительское общество «Мемориал»* подало апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.

«28 января 2022 года юристы “Международного Мемориала”* подали апелляционную жалобу на решение Верховного суда от 28 декабря 2021 года о ликвидации организации за неисполнение закона об иностранных агентах», — сообщается на сайте общества.

Юрист «Мемориала»* Григорий Вайпан заявил «Коммерсанту», что в деле очевиден «широкий спектр» процессуальных и содержательных нарушений. По его словам, в ходе процесса защита смогла доказать устранение «неоднократных», по версии прокуратуры, нарушений, то есть не только уплату штрафов за отсутствие маркировки «иноагент», но и ее присутствие на всех материалах общества в настоящее время.

Однако «в решении суда появились новые претензии — к тексту и расположению маркировки», заявил Вайпан. «До сих пор никто никогда не предъявлял “Мемориалу”* подобных претензий. Это какая-то игра с наперсточниками: защищаешься от одного — тебя начинают обвинять в другом», — отметил юрист.

Основные доводы, приведенные в жалобе:

1. Ликвидация Международного Мемориала за отсутствие маркировки о внесении в реестр НКО, выполнящих функции иностранного агента, противоречит международным обязательствам Российской Федерации (само законодательство о некоммерческих организациях, нарушение которого вменено «Мемориалу», противоречит международным договорам, на что указали уже пять комитетов ООН: Комитет против пыток, Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам ребенка; международные договоры имеют приоритет перед положениями федерального закона).

2. Отсутствие маркировки не является грубым неоднократным нарушением закона (не создает реальную угрозу и не влечет причинение серьезного вреда; Международный Мемориал всегда действовал добросовестно и устранял указанные нарушения; требования к содержанию маркировки нельзя считать «четкими и определенными», как описывает их в своем решении Верховный суд; вменяемые нарушения нельзя считать неоднократными; ликвидация Международного Мемориала, уже выплатившего штрафы за немаркировку материалов, нарушает запрет на привлечение к ответственности дважды за одно и то же).

3. Ликвидация Международного Мемориала является несоразмерной мерой реагирования (суд первой инстанции не дал оценки деятельности Международного Мемориала, фактически устранившись от исследования вопроса о соразмерности ликвидации тому вкладу, который внесла организация в жизнь российского общества, и отказал в допросе свидетелей, которые могли бы сообщить суду сведения о содержании деятельности Международного Мемориала).

4. Суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле (ходатайства о вступлении в дело одного из учредителей организации, а также трех структурных подразделений Международного Мемориала суд отклонил).

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: ПЦ «Мемориал»*