Белый дом отказался от термина «неминуемый» при оценке возможности вторжения РФ в Украину

«Я использовала [слово «неминуемый»] однажды. Думаю, что и другие как-то к нему прибегли, но затем мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно дает сигнал, который мы на самом деле не собирались направлять», — цитирует её «Интерфакс».

Во время брифинга Псаки уточнила позицию Белого дома: ему не известно, принял ли Владимир Путин какое-либо решение о наступлении на Украину. США все еще считают верным, что российские войска находятся в положении, из которого способны «напасть в любое время», сказала пресс-секретарь Белого дома.

2 февраля президент США Джо Байден разрешил переброску дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию.