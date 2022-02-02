Байден направляет в Восточную Европу тысячи американских военных

Пентагон объявит об этом в ближайшее время, передают CNN и Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

«Президент Байден приказал Пентагону направить [в Европу] более 3 тыс. американских военных для укрепления обороноспособности союзников в Европе. Это первое перемещение войск США за время усиления российского военного противостояния с Украиной», — пишет WSJ. Отмечается, что около 2 тысяч солдат перебросят в Польшу с военной базы Fort Bragg в Северной Каролине, еще около 1 тысячи — в Румынию с американской базы в Германии.

CNN передает, что Джо Байден официально одобрил расширение воинского контингента в Европе. При этом, по информации телеканала, в повышенную готовность в связи с возможной отправкой в Европу приведены 8,5 тыс. военнослужащих.

«Однако у США и НАТО еще есть десятки тысяч военных в Европе для возможной передислокации на территорию восточных союзников», — говорится в сообщении.

Запад активизировал поставки вооружений в Украину и объявляет об увеличении воинского контингента на «восточных рубежах НАТО» из-за опасений российского вторжения в эту страну. О том, что Россия готовит такое вторжение, с осени 2021 года пишет западная пресса и заявляют политики. В Москве категорически отвергают обвинения, называя их голословными.

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