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Bloomberg узнал о переговорах США и ЕС с крупными экономиками Азии о поставках газа в случае вторжения России в Украину

03.02.2022

Консультации ведутся с представителями Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и арабских стран

США и Евросоюз ведут переговоры с крупными экономиками Азии о возможности поставок газа в случае нападения России на Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 

По их словам, администрация Джо Байдена также консультируется с крупными производителями газа в Катаре, Нигерии, Египте и Ливии. США просят увеличить добычу на случай эскалации конфликта. Источники издания уточнили, что переговоры с Пекином носили ограниченный характер и еще не привели к соглашению.

Обсуждался вопрос и с американскими энергетическими компаниями Chevron и Exxon Mobil. Кроме того, европейские чиновники рассказали об обсуждении обмена долгосрочными газовыми контрактами со странами Азии.

«В отличие от [рынка] нефти, на мировом газовом рынке мало резервных мощностей, и ни один производитель не заявил, что может прокачать гораздо большие объемы в кратчайшие сроки», — сказано в статье.

Запад опасается, что Россия может сократить поставки газа в Европу в ответ на санкции.

Фото: Ilham Shaban

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