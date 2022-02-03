Верховный суд 28 февраля проверит законность собственного решения о ликвидации «Мемориала»*

Апелляция была подана 28 января.
Еще месяцем ранее Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»* и все его региональные подразделения по требованию Генпрокуратуры. На следующий день, 29 декабря, Мосгорсуд принял такое же решение в отношении правозащитного центра «Мемориал»* по иску столичной прокуратуры.
Претензии касались фактов отсутствия маркировки иноагента на некоторых материалах, в чем прокуроры усматривали попытку скрыть этот статус.
*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
Фото: ПЦ «Мемориал»*