Верховный суд 28 февраля проверит законность собственного решения о ликвидации «Мемориала»*

Апелляция была подана 28 января.

Еще месяцем ранее Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»* и все его региональные подразделения по требованию Генпрокуратуры. На следующий день, 29 декабря, Мосгорсуд принял такое же решение в отношении правозащитного центра «Мемориал»* по иску столичной прокуратуры.

Претензии касались фактов отсутствия маркировки иноагента на некоторых материалах, в чем прокуроры усматривали попытку скрыть этот статус.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: ПЦ «Мемориал»*