Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 27 января

Главное
- Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Вашингтон и альянс не намерены публиковать текст документа и ждут того же от Москвы. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг дали отдельные пресс-конференции, на которых сообщили, что альянс сохранит политику «открытых дверей», вступить в него сможет любая страна при соответствии определенным условиям (РФ категорически против присоединения Украины к НАТО). Но Вашингтон и страны Организации Североатлантического договора согласны обсуждать вопрос вооружений, включая возвращение к Договору о ракетах средней и меньшей дальности.
- Ответы США и НАТО России дают возможность возобновить ДРСМД. Об этом, как сообщается, говорится в документах, переданных Москве. США и их союзники готовы также обсуждать обоюдные ограничения военных учений, в том числе мест и масштабов их проведения. При этом Россия не получит права вето на размещение вооружений и войск в странах НАТО.
- «Главная задача сейчас описывается простой, еще советских времен, подлинно народной фразой: «Лишь бы не было войны». Последствия ее для России, ее имиджа, для социально-экономического благосостояния ее граждан, а значит, и их отношения к власти, просто для качества повседневной жизни окажутся катастрофическими. Можно убедить большинство населения в том, что “НАТО у ворот” и потому война оправданна, но уже нельзя, как это было в 2014 году, мобилизовать граждан России на ралли вокруг флага. И тем более мобилизовать их на реальную, горячую, отнюдь не телевизионную войну. Советский Союз морально (и материально) подорвался на войне в Афганистане, у сегодняшней России есть шанс потерять свои моральные силы на потенциальной “украинской” войне», — считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
- «Российская сторона назвала ответы неудовлетворительными, и мы должны ожидать перехода к следующей фазе, которая тоже была обещана, а именно некие военно-технические меры. Мы, наверное, в ближайшие дни увидим, какие это меры, но, скорее всего, это такая демонстрация военных возможностей. То есть, конечно, истерия на Западе, что буквально в ближайшие часы Россия нападет на Украину, — это либо паника, либо игра, а реальные ответы, я думаю, будут в проведении масштабных учений. Естественно, как только Россия осуществит такие демонстративные действия, надо ожидать того же самого и от НАТО, и от США, потому что это всегда взаимная игра», — заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
- Белый дом еще не принял окончательное решение о санкциях против Путина в случае вторжения РФ на Украину. Причиной называют «технические сложности». В частности, с человеком, против которого введут подобные ограничения, будет сложно вести переговоры, так как он не сможет путешествовать, также возможны трудности «с точки зрения координации». Более эффективным способом называются санкции против «олигархов, близких к Путину, их бизнес-структур и банковских счетов», чтобы уже эти люди повлияли на президента России.
- «РФ продолжает играть в пандемию под руководством международной ВОЗ, инвестировать в доллар и евро, “пробивать” газопровод в Германию. Т.е. экономика, а, следовательно, и прагматичная политика, серьезно курс не сменили. Однако в США и в России существуют силы, которые не заинтересованы в деэскалации конфликта на западном направлении. Как один из вариантов развития событий, Россия может «уйти под Китай», если условия нормализации отношений с Западом станут неприемлемым ущербом для наших суперэлит. Например, существующая во власти «прокитайская группа» проблемы на Западе оборачивает в сотрудничество на Востоке. Даже не смотря на то, что часть из них не так уж выгодна России (как ветка газопровода “Сила Сибири” или прекращение поставок российской рыбы в Китай из-за конфликта по квотам на вылов), диверсификация экономики позволяет создать ощущение, что в случае ухудшения отношений “мы и без вас проживем”. Попытка создать что-то свое предпринимается, но на это нужно больше времени и средств, чтобы хотя бы дорасти до статуса региональной державы. Что мы и делаем, пытаясь выстроить микро-СССР», — пишет политолог Илья Гращенков.
- МИД ФРГ пригрозил РФ санкциями против «Северного потока – 2». Германия введет их в случае вторжения России на Украину, заявила глава ведомстве Анналена Бербок. «У нас [есть] весь спектр ответов, включая “Северный поток – 2”. Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», — сказала она, выступая в Бундестаге.
- Российские войска покинут Белоруссию после учений. Об этом заявило Минобороны республики. Первый этап российско-белорусских маневров «Союзная решимость-2022» продлится до 9 февраля в виде передислокации и создании группировок войск. С 10 по 20 февраля будут проходить сами тренировки. Ранее Минобороны Белоруссии заявляло, что учения «носят оборонительный характер» и не несут угрозы для соседних стран. При этом сообщалось, что российские войска замечены в нескольких десятках километров от территории Украины.
- «В начале декабря или конце ноября 2021 года меня очень удивило, что западные СМИ опубликовали данные о возможности удара по Украине из Белоруссии. Тогда никаких российских войск на территории Белоруссии не было. А теперь, ровно по “американской методичке”, российские войска из Восточного военного округа в рамках некой внезапной проверки отправились в Белоруссию. Это загадочная ситуация. Рискну предположить, что Россия допустила некие специальные «утечки», чтобы напугать своих партнёров», — отметил военный эксперт Александр Гольц.
- «Напряженность существует с февраля 2015 года. Но я не думаю, что в ближайшее время возможна эскалация. В таком виде как сейчас ситуация просуществует около месяца. Дальше все будет зависеть от переговоров», — уверен замруководителя Центра политических исследований Фонда развития гражданского общества Максим Минаев.
- ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб против РФ по делу о крушении MH17. Представитель Нидерландов Лизбет ван Хейст заявила, что пассажиры рейса в момент гибели находились под юрисдикцией России. Она объяснила свою позицию тем, что Москва в 2014 году «контролировала» территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, а самолёт упал именно в той зоне. Согласно концепции «эффективного контроля», если та или иная страна контролирует происходящее на территории другой страны, то она несёт за это ответственность.
- «Те три жалобы, которые ЕСПЧ начал рассматривать сейчас, суд объединил, чтобы быстрее принять принципиальные решения: признать ли юрисдикцию России на чужой территории. Если да, то с какого момента и применительно к каким событиям», — пояснил редактор информационно-аналитического «Бюллетеня ЕСПЧ» Юрий Берестнев.
- «Москва говорит, что “Боинг” был сбит во время вооруженного конфликта, чтобы подвести дело под выводы суда в деле о Грузии против России о событиях 2008 года [ЕСПЧ тогда отказался рассматривать нарушения прав человека во время боевых действий]. Но одновременно Москва соглашается с голландскими прокурорами, что он не был сбит во время вооруженного конфликта, чтобы продолжать отрицать, что его сбили представители государства», — отметил представитель правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.
Экономика
- Европейский Центробанк попросил банки приготовиться к вводу санкций против РФ. Речь идет о финансовых учреждениях с большим присутствием в России — Citibank, Société Générale, Raiffeisen и UniCredit. Сообщается, что ЕЦБ также запросил у банков подробную информацию, как они будут действовать при различных сценариях возможных санкций — например, отключении России от международной системы переводов SWIFT. ЕЦБ хочет удостовериться, что банки смогут быстро избавиться от клиентов, с которыми им запрещено иметь дело.
- «Рынок потребительских товаров — мировой, соответственно, санкции США и Западной Европы не смогут полностью заблокировать рынок товаров для России. Есть Китай и весь остальной мир. А вот финансовые санкции в отношении крупных банков могут повлиять на россиян непосредственно. Рост цен был и до кризиса. Если будут новые санкции, то в зависимости от их тяжести может быть и очень большой всплеск инфляции. Когда 10 лет назад Иран попал под очень жесткие санкции, то был всплеск инфляции на 40% в год», — полагает экономист Константин Сонин.
- «Сейчас ограничения [против госдолга РФ] касаются американских инвесторов, да и то только в части первичного размещения российских облигаций. Но это можно существенно расширить. Тогда занимать нам на внешнем рынке будет вообще практически невозможно. И эта мера, в которую раньше не верили, уже реализуется. Что касается отключения России от SWIFT, то это тоже возможно, но все же маловероятно. Однако тут нельзя успокаиваться, потому что и логика, а теперь уже и практика санкционного давления говорят о том, что сначала такие ограничительные меры озвучиваются и кажутся невероятными, потом снова провозглашаются, а затем начинают реализовываться», — считает директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.
- Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки. Это следует из концепции регулирования цифровых активов без их запрета. Идея отражена в письме ведомства в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранители не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием цифровых активов. Также в письме Минфина отражена позиция ФСБ: такое регулирование позволит создать правовые и технологические инструменты для получения информации от криптобирж и криптообменников о регистрационных данных их пользователей в целях установления конечных бенефициаров.
- «Это анонимность транзакций, использование криптовалюты в преступных целях, вопросы налогообложения и прав собственности владельцев криптовалют. Если концепция Минфина будет принята, то в России этот процесс можно реализовать через “Госуслуги”. Например, с номером ИНН сразу получать номер криптокошелька», — предположил президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.
- «Вместо резкого запрета разумно ввести регуляторные меры и проследить за их результатами. В этом смысле позиция Минфина выглядит привлекательной. Однако она опирается на банки, которые поднадзорны ЦБ, поэтому Минфину придется искать компромисс с Банком России», — подчеркнул председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Репрессии
- ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к РФ начать «эффективное» расследование отравления Навального. В документе говорится о необходимости независимо от ФСБ «расследовать предполагаемую разработку, производство, накопление и применение химического оружия на территории России». Кроме того, Москва должна по требованию ЕСПЧ освободить политика из колонии и прекратить репрессии против оппозиционеров и гражданских активистов. В ПАСЕ сочли достаточными медицинские доказательства, свидетельствующие, что Алексей Навальный был отравлен фосфорорганическим ингибитором холинэстеразы во время пребывания в РФ. Пятью различными тестами установлено, что яд был структурно связан с группой химических веществ, обычно называемых «Новичком» (они производились только в государственных лабораториях СССР и России).
- Омбудсмен Чечни потребовал завести дело на главу «комитета против пыток». Мансур Солтаев также призвал главу СПЧ Валерия Фадеева вывести Игоря Каляпина из Совета по правам человека. Он утверждает, что правозащитник «финансово покровительствует людям, которые поддерживают терроризм и экстремизм».
- Сам Каляпин назвал заявление чеченского омбудсмена доносом: «Донос, который отправил Солтаев главе СПЧ Валерию Фадееву, лживый по содержанию и безграмотный по форме. Солтаев просит Фадеева направить материалы для возбуждения уголовного дела, он также призывает прокуратуру провести со мной “следственные эксперименты”. Господин Солтаев не знает, что прокуратура “следственных экспериментов” не проводит и уголовных дел не возбуждает. В России иногда случается, что уголовные дела появляются по заказу чиновников, но это редко, и заказчики стесняются их, понимая, что это незаконно. А господин Солтаев не стесняется передать этот “заказ” уважаемому человеку, председателю СПЧ. <…> Это может свидетельствовать о том, что человек утратил нравственные ориентиры и публично совершает преступление».
- «Мемориал»* выдвинули на Нобелевскую премию мира. Инициатором выступило объединение депутатов парламента Эстонии, именуемое как «Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ». При выдвижении было решено не уточнять, какое конкретно юридическое лицо номинировать: «В глазах международной общественности “Мемориал”*, у истоков которого стоял А. Д. Сахаров, един, “Международный мемориал”* и Правозащитный центр — его части».
- Число политзаключенных в Белоруссии превысило 1000. По данным правозащитников, за 2021 год им назначили в общей сложности почти 2 тыс. лет лишения свободы. Самая частая уголовная статья — о групповых действиях, нарушающих общественный порядок.
- «Беларусь всегда была государством, которое репрессирует собственное население. Но сейчас власти перешли сами из категории тех, с которыми еще можно вести дела, в категорию стран, где происходит реальный террор. И проблема в том, что из этого образа будет очень сложно выбираться», — заявил экс-дипломат и аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин.
- «Для признания политзаключенным есть разные критерии. Например, это может быть приговор за реализацию своих прав и свобод. Тогда правозащитники требуют прекратить уголовное преследование и освободить человека, компенсировать ему вред. А бывают ситуации самообороны, а также непропорциональность наказания преступлению. Например, случай в Бобруйске, когда троих человек осудили на огромные сроки — 7-8 лет — за поджог киоска “Табакерки” и нарисованные на остановках бело-красно-белые полоски. Никто не пострадал, ущерб был небольшой. Однако их осудили как за убийство. Кроме того, суд не соответствовал всем признакам справедливого рассмотрения. В таких случаях мы также придаем статус политзаключенных и требуем пересмотра дела и приговоров», — пояснил юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко.
- Пограничники ФСБ задержали журналистов в Ростовской области. Задержаны сотрудник Znak.com Игнат Бакин, фотограф издания «Блокнот-Ростов» Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод. Как сообщается, пограничники предъявили претензии из-за того, что журналисты работали в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. Однако «границу с Украиной журналисты не пересекали, они работали на территории России». При этом «никаких специальных обозначений о том, что они заходят в зону, где можно работать только по пропускам, не было».
Общество
- Блокадников не пустили на мемориальное кладбище в Петербурге из-за приезда Путина. Жители хотели в 78-ю годовщину снятия блокады посетить Пискаревское мемориальное кладбище, однако оно оказалось закрыто поскольку его должен был посетить президент России, чтобы почтить память погибших.
- «Там все было закрыто, стояли металлоискатели, все было страшно и серьезно. А сейчас в принципе можно. Осаду сняли примерно в полвторого», — сообщили в приемной директора Пискаревского мемориала.
- «Вышел Беглов [губернатор Петербурга] и сказал, что мы сможем пройти только после того, как официальные делегации выйдут. Но нас снова не пускают — сказали после 15 часов», — рассказали журналистам блокадники, ожидавшие, когда откроют Пискаревское кладбище.
- «Сегодня, в памятный для ленинградцев, петербуржцев день, жители города не смогли утром пройти на Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к месту, где покоятся их бабушки, дедушки, матери и отцы, братья и сёстры. Блокадники стояли у рамок несколько часов. Некоторые передавали гвоздики сотрудникам полиции. Вход на кладбище был открыт только после отбытия высоких гостей», — рассказал петербургский фотограф Павел Каравашкин.
- Верховный суд отказался пересматривать дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Они были осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Вместе с тем им изменили приговор, исключив из него по истечению сроков давности назначенное обоим наказание за незаконный оборот оружия, а Тихонову также — за использование поддельного документа. На этом настаивала прокуратура. Уточняется, что для Тихонова, осужденного пожизненно, ничего не изменилось, приговор Хасис уменьшился на один год — с 18 до 17 лет.
- «Убийцы остаются там, где им положено, и не будет нового, повторного процесса, чтобы еще раз убедиться в том, что они действительно убили Стаса и Настю. Думаем, это сэкономит много денег, времени, сил и нервов, например, у родителей Насти. Поэтому мы, скорее, приветствуем это решение, чем нет», — заявила пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»