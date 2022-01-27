Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 27 января

Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

МИД ФРГ пригрозил РФ санкциями против «Северного потока – 2»

ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб против РФ по делу о крушении MH17

«Мемориал»* выдвинули на Нобелевскую премию мира

Блокадников не пустили к мемориалу в Петербурге из-за приезда Путина