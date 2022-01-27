Блокадников не пустили на мемориальное кладбище в Петербурге из-за приезда Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 27 января президент России Владимир Путин планирует посетить кладбище, чтобы почтить память погибших воинов-освободителей и жителей города. Там уже побывали губернатор города Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Всю жизнь прожила тут, 89 лет мне. Я пришла пешком, а теперь положить три цветочка, видите, и то не пройти», — рассказала журналисту «Ведомостей» Святославу Афонькину блокадница Анастасия Петровна.

Сотрудники Пискаревского кладбища подтвердили Znak.com, что на территорию учреждения пройти нельзя. «В новостях вы увидите, с чем это связано», — ответили в учреждении.

Изданию «Бумага» в администрации кладбища уточнили, что оно закрыто до 15:00.

Однако в Кремле опровергли недопуск блокадников на Пискаревское кладбище из-за визита Владимира Путина.

«Важно понимать, кто именно и когда не пустили. Дело в том, что никаких перекрытий там не было, никаких. Жители свободно ходили утром. Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно. Поэтому это не соответствует действительности», — заявил изданию «Подъём» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Даниил Большаков