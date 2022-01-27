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Минск: российские войска покинут Белоруссию после учений

27.01.2022

Маневры должны завершиться 20 февраля

Российские вооруженные силы покинут территорию Белоруссии сразу после завершения совместных учений. Об этом, как пишет Reuters, заявило Минобороны республики.

Первый этап российско-белорусских маневров «Союзная решимость-2022» продлится до 9 февраля в виде передислокации и создании группировок войск. С 10 по 20 февраля будут проходить сами тренировки. Ранее Минобороны Белоруссии заявляло, что учения «носят оборонительный характер» и не несут угрозы для соседних стран. При этом сообщалось, что российские войска замечены в нескольких десятках километров от территории Украины.

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