Минск: российские войска покинут Белоруссию после учений

Российские вооруженные силы покинут территорию Белоруссии сразу после завершения совместных учений. Об этом, как пишет Reuters, заявило Минобороны республики.

Первый этап российско-белорусских маневров «Союзная решимость-2022» продлится до 9 февраля в виде передислокации и создании группировок войск. С 10 по 20 февраля будут проходить сами тренировки. Ранее Минобороны Белоруссии заявляло, что учения «носят оборонительный характер» и не несут угрозы для соседних стран. При этом сообщалось, что российские войска замечены в нескольких десятках километров от территории Украины.