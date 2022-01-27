ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб против РФ по делу о крушении MH17

Она объяснила свою позицию тем, что Москва в 2014 году «контролировала» территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, а самолёт упал именно в той зоне. Согласно концепции «эффективного контроля», если та или иная страна контролирует происходящее на территории другой страны, то она несёт за это ответственность.

Как передает «Радио Свобода»*, представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что РФ не влияла и не влияет на ситуацию в Донбассе.

Пассажирский рейс MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых — граждане Нидерландов.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой из комплекса «Бук», который принадлежал российской армии. Снаряд, по данным следствия, был выпущен с территории, подконтрольной воюющим в Донбассе ополченцам.

Судебное разбирательство по делу о крушении Boeing идёт в Нидерландах с марта 2020 года. Обвинения предъявлены бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), а также троим его подчинённым — россиянам Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, и украинцу Леониду Харченко.

Россия отрицает причастность к крушению лайнера и отказывается экстрадировать обвиняемых.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр иностранных агентов