Верховный суд отказался пересматривать дело националистов Тихонова и Хасис

Верховный суд России не стал отправлять на пересмотр в суд первой инстанции дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

Как пишет «Новая газета», вместе с тем Верховный суд изменил приговор, исключив из него по истечению сроков давности назначенное обоим наказание за незаконный оборот оружия, а Тихонову также — за использование поддельного документа. На этом настаивала прокуратура.

Уточняется, что для Тихонова, осужденного пожизненно, ничего не изменилось, приговор Хасис уменьшился на один год — с 18 до 17 лет.

В «Новой газете» приветствовали решение Верховного суда. «Убийцы остаются там, где им положено, и не будет нового, повторного процесса, чтобы еще раз убедиться в том, что они действительно убили Стаса и Настю. Думаем, это сэкономит много денег, времени, сил и нервов, например, у родителей Насти. Поэтому мы, скорее, приветствуем это решение, чем нет», — заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

В феврале 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что в ходе судебного процесса над Тихоновым и Хасис было нарушено право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство. Решение ЕСПЧ означало, что президиум Верховного суда должен отправить дело на пересмотр, что и было сделано в декабре.

19 января 2009 года Маркелова и Бабурову застрелили в центре Москвы. Через несколько месяцев были задержаны лидер «Боевой организации русских националистов» (БОРН) Никита Тихонов и его девушка Евгения Хасис. Обвинительный вердикт был вынесен в 2011 году семью присяжными против пяти: Тихонов получил пожизненный срок, Хасис — 18 лет колонии.