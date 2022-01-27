Пограничники ФСБ задержали журналистов в Ростовской области

Как пишет Znak.com, пограничники предъявили претензии из-за того, что журналисты работали в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. Сейчас они находятся в здании погранслужбы поселка Куйбышево.

В заявлении редакции издания говорится, что «границу с Украиной журналисты не пересекали, они работали на территории России». В тексте также отмечается, что «никаких специальных обозначений о том, что они заходят в зону, где можно работать только по пропускам, не было».

«Бакина пограничники опрашивали в течение часа, расспрашивая о деятельности редакции Znak.com в целом, а также о его карьере и личной жизни», — говорится в заявлении.

Издание также ссылается на ростовские СМИ, которые сообщают, что журналистов могут оштрафовать на сумму до 1 тыс. рублей по статье 18.2 КоАП («Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»).