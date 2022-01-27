NYT: ответы США и НАТО России дают возможность возобновить договор о ракетах средней и меньшей дальности

Ответы США и НАТО по гарантиям безопасности дают возможность вернуться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документов.

Ранее о возможности возврата к договору заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он говорил, что можно пойти на такой шаг для того, чтобы устранить «законные опасения, которые могут возникнуть у России».

Кроме того, по словам источников NYT, США и их союзники готовы обсуждать обоюдные ограничения военных учений, в том числе мест и масштабов их проведения. В частности, страны могут устраивать их вдалеке от границ друг друга, чтобы не было опасений о возможной подготовке нападения.

В ответах по гарантиям безопасности также говорится, что Россия не получит вето на размещение вооружений и войск в странах НАТО. Там подчеркивается, что альянс не откажется от своих базовых принципов, в том числе политики «открытых дверей», когда любая страна может подать заявку на вступление в него.

Москва ранее потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, принятия в свой состав стран бывшего СССР и ведения военной деятельности в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

ДРСМД (документ о ракетах средней и меньшей дальности) был принят в 1998 году. Он запрещал производство и испытания баллистических и крылатых ракет дальностью 500-5500 км. В 2019 году США вышли из соглашения.