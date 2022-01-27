CBS: Белый дом еще не принял окончательное решение о санкциях против Путина

Белый дом пока не приняли окончательного решения о личных санкциях против Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Об этом сообщили источники телеканала CBS. По их данным, такие санкции могут повлечь за собой «технические сложности».

В частности, передает телеканал, с человеком, против которого введут подобные ограничения, будет сложно вести переговоры, так как он не сможет путешествовать, также возможны трудности «с точки зрения координации». Более эффективным CBS называет ввести ограничения против «олигархов, близких к Путину, их бизнес-структур и банковских счетов», чтобы уже эти люди повлияли на Путина.

О том, что против российского президента могут ввести персональные санкции, сообщил лидер США Джо Байден 25 декабря. Ограничения рассматривают на случай вторжения России на Украину.

Фото - Newsweek