ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к РФ начать «эффективное» расследование отравления Навального

Парламентская ассамблея совета Европы приняла резолюцию с призывом к России провести «независимое и эффективное» расследование отравления Алексея Навального. В документе говорится о необходимости независимо от ФСБ «расследовать предполагаемую разработку, производство, накопление и применение химического оружия на территории России». Кроме того, Москва должна по требованию ЕСПЧ освободить политика из колонии и прекратить репрессии против оппозиционеров и гражданских активистов.

В ПАСЕ сочли достаточными медицинские доказательства, свидетельствующие, что Навальный был отравлен фосфорорганическим ингибитором холинэстеразы во время пребывания в РФ. Пятью различными тестами установлено, что яд был структурно связан с группой химических веществ, обычно называемых «Новичком» (они производились только в государственных лабораториях СССР и России), говорится в резолюции.

24 января делегат в ПАСЕ, депутат Госдумы Евгений Попов заявли в эфире телеканала «Дождь»*, что Россия намерена проигнорировать эту резолюцию. По его словам, дело Навального не влияет на отношения РФ с Европой «и с любой другой страной».

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете из Томска в Москву. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, врачи назвали причиной нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови. Затем оппозиционера вывезли на лечение в Германию. Несколько независимых лабораторий обнаружили на его вещах и в его организме следы яда из группы «Новичок». Российские власти отрицают причастность к отравлению и сам факт отравления.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Flickr