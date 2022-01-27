Число политзаключенных в Белоруссии превысило 1000

Число политических заключенных в Белоруссии достигло 1007. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна». По его данным, в последние дни в этот список попали еще 12 человек.

За 2021 год в Белоруссии по делам, касающимся протестной деятельности, осудили 1285 жителей. Самая частая уголовная статья – о групповых действиях, нарушающих общественный порядок. В общей сложности за прошлый год осужденные получили 1992 года лишения свободы. В отчете отмечается, что не все осужденные попали в список политзаключенных, так как туда не включают тех, кто, например, был приговорен к «домашней химии» (ограничение свободы) или к штрафу. Кроме того, около 100 человек в 2021 году вышли на свободу.

Между тем, в июле 2021 года власти Белоруссии заявили о 4200 уголовных делах, связанных с протестами. За участие в массовых беспорядках, оскорбление представителя власти и по другим статьям арестовывают активистов, студентов, представителей профсоюзов, НКО, правозащитников и журналистов, а также тех, кто оставляет комментарии в интернете. Правозащитница «Вясны» Наталья Сацункевич сообщила DW, что с прошлого года в республике чаще судят за выражение мнения, так, все больше становится арестованных и оштрафованных за комментарии в соцсетях. Дела о незаконных акциях тоже появляются: так, 31 декабря в Минске задержали супружескую пару за запущенный фейерверк в 23:48 – силовики посчитали это пикетированием.