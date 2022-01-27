«Мемориал»* выдвинули на Нобелевскую премию мира

«Мемориал»* сообщил, что источник в парламенте рассказал о выдвижении правозащитной организации на Нобелевскую премию мира. При выдвижении было решено не уточнять, какое конкретно юридическое лицо номинировать: «В глазах международной общественности “Мемориал”*, у истоков которого стоял А. Д. Сахаров, един, “Международный мемориал”* и Правозащитный центр — его части».

28 декабря Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал»*, удовлетворив иск Генпрокуратуры. 29-го числа Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» по иску прокуратуры Москвы.

Сторона обвинения утверждала, что организации систематически нарушали требования закона об «иностранных агентах», не маркируя свои публикации. Прокуратура также нашла в их действиях «оправдание терроризма и экстремизма».

ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию организаций. Исполнение решений по «Международному Мемориалу»* и правозащитному центру «Мемориал»* должно быть заморожено, пока в Страсбурге не рассмотрят жалобу на закон об «иноагентах».

Накануне в ООН опубликовали направленные в рф вопросы о ликвидации «Мемориалов»*. Представители специальных процедур Совета по правам человека ООН просят госорганы прокомментировать решения Верховного и Московского городского судов.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»