Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки

Идея отражена в письме ведомства, которое направлено в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко. Как пишет РБК, министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранители не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием цифровых активов.

Также в письме Минфина отражена позиция ФСБ: такое регулирование позволит создать правовые и технологические инструменты для получения информации от криптобирж и криптообменников о регистрационных данных их пользователей в целях установления конечных бенефициаров.

Ранее Центробанк предложил полностью запретить криптовалюту в России. Как сообщается в докладе регулятора, майнинг несёт риск для экономики и финансовой стабильности страны. Речь также идёт о запрете банкам вкладывать свои средства в цифровую валюту.

Позднее Минфин выступил с инициативой не запрещать, а регулировать криптовалюты.