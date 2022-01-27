Омбудсмен Чечни потребовал завести дело на главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев потребовал завести уголовное дело на главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина. Он заявляет, что член СПЧ «финансово покровительствует людям, которые поддерживают терроризм и экстремизм».

«Вы заявили, что для обвинения Игоря Каляпина в совершении особо тяжких преступлений нужны весомые доказательства. Валерий Александрович, у нас есть все доказательства», - говорит Мансур Солтаев в публикации, размещенной в его аккаунте в Instagram. Запись адресована главе Совета по правам человека Валерию Фадееву. Солтаев включает несколько аудиозаписей со своего телефона, на которых неизвестные говорят по-чеченски. По словам омбудсмена республики, это сыновья бывшего федерального судьи Янгулбаева.

На одной из записей, по словам Солтаева, они просят распространить видео избиения бывшего чеченского полицейского в Турции, причем омбудсмен называет их организаторами избиения. Еще на двух записях Янгулбаевы якобы говорят, что «Комитет против пыток» оплачивает съемную квартиру и юридическую помощь для них.

Помимо возбуждения дела, Солтаев просит вывести Игоря Каляпина из состава СПЧ при президенте.

Каляпин заявил Znak.com, что «Комитет против пыток» не является юрлицом и не имеет счетов, поэтому не может оказывать финансовую помощь, но с просьбой о поддержке Янгулбаевых он обращался «к партнерам».

«Я сообщал о том, что семье Янгулбаевых рекомендовано переехать за пределы Чечни и, как всегда в таких случаях, им действительно оплачивалась квартира в Нижнем Новгороде. Это делалось по просьбе «Комитета против пыток». Не вижу в этом ничего криминального», — заявил Каляпин. Также он сказал, что «Комитет против пыток» бесплатно помогал Янгулбаевым добиться расследования по их жалобе на пытки, а когда это не удалось, была направлена жалоба в ЕСПЧ.

Власти Чечни подозревают Янгулбаевых в администрировании Telegram-канала «1ADAT» о нарушении прав человека в Чечне, который признан экстремистским. В январе силовики республики похитили из Нижнего Новгорода их мать Зарему Мусаеву и вывезли в Чечню, где арестовали за мелкое хулиганство. После возникшего общественного резонанса глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что для таких обвинений нужны серьезные основания, а член СПЧ Павел Гусев назвал молчание федеральных властей по этому поводу «плохим признаком».

По данным правозащитников, за три года в Чечне пропали без вести почти 5 тыс. человек. Только в декабре 2021 года были похищены минимум 74 жителя.