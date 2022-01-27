Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Российская сторона получила ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Москва настаивала на письменной форме. Подробное содержание неизвестно, однако глава Госдепартамента Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг дали пресс-конференции, на которых сообщили о позиции сторон.
Что сказал Блинкен:
США готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации;
США предпочитают дипломатический способ урегулирования и готовы ко всем сценариям, мяч на стороне России;
Сотрудничество Вашингтона и Москвы возможно в областях, указанных в ответе;
Принцип «открытых дверей» в НАТО сохраняется;
Госдеп рассчитывает на переговоры с Сергеем Лавровым в ближайшие дни;
США не уверены, что Россия вторгнется на Украину
Джо Байден лично вносил правки при составлении ответа.
Что сказал Столтенберг:
НАТО усиливает присутствие в регионах Балтийского и Чёрного морей;
Альянс не откажется от принципа «открытых дверей»;
Мы призываем РФ вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии;
НАТО — оборонительная организация и не будет стремиться к конфронтации;
Предлагаем России обсуждать вопросы разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями, а также установить прямую линию связи;
Подготовка ответа координировалась с Украиной.
Фото: Army.mil