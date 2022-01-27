Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Российская сторона получила ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Москва настаивала на письменной форме. Подробное содержание неизвестно, однако глава Госдепартамента Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг дали пресс-конференции, на которых сообщили о позиции сторон.

Что сказал Блинкен:

США готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации;

США предпочитают дипломатический способ урегулирования и готовы ко всем сценариям, мяч на стороне России;

Сотрудничество Вашингтона и Москвы возможно в областях, указанных в ответе;

Принцип «открытых дверей» в НАТО сохраняется;

Госдеп рассчитывает на переговоры с Сергеем Лавровым в ближайшие дни;

США не уверены, что Россия вторгнется на Украину

Джо Байден лично вносил правки при составлении ответа.

Что сказал Столтенберг:

НАТО усиливает присутствие в регионах Балтийского и Чёрного морей;

Альянс не откажется от принципа «открытых дверей»;

Мы призываем РФ вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии;

НАТО — оборонительная организация и не будет стремиться к конфронтации;

Предлагаем России обсуждать вопросы разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями, а также установить прямую линию связи;

Подготовка ответа координировалась с Украиной.

Фото: Army.mil