FT: Европейский Центробанк попросил банки приготовиться к вводу санкций против РФ

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, ЕЦБ также запросил у банков подробную информацию, как они будут действовать при различных сценариях возможных санкций — например, отключении России от международной системы переводов SWIFT. По словам источников издания, регулятор намерен изучить риски и призывает банки поделиться подробностями собственных оценок и планов.

ЕЦБ, пишет издание, хочет удостовериться, что банки смогут быстро избавиться от клиентов, с которыми им запрещено иметь дело.

По данным FT, введение санкций против России несет риски для американского Citibank, французского Société Générale, австрийского Raiffeisen и итальянского UniCredit.