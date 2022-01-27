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FT: Европейский Центробанк попросил банки приготовиться к вводу санкций против РФ

27.01.2022

Речь идет о финансовых учреждениях с большим присутствием в России.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, ЕЦБ также запросил у банков подробную информацию, как они будут действовать при различных сценариях возможных санкций — например, отключении России от международной системы переводов SWIFT. По словам источников издания, регулятор намерен изучить риски и призывает банки поделиться подробностями собственных оценок и планов.

ЕЦБ, пишет издание, хочет удостовериться, что банки смогут быстро избавиться от клиентов, с которыми им запрещено иметь дело.

По данным FT, введение санкций против России несет риски для американского Citibank, французского Société Générale, австрийского Raiffeisen и итальянского UniCredit.

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