МИД ФРГ пригрозил РФ санкциями против «Северного потока – 2»

Германия включит газопровод «Северный поток-2» в список санкций, если России вторгнется на территорию Украины, об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«У нас [есть] весь спектр ответов, включая “Северный поток – 2”. Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», — приводит ТАСС фрагмент её выступления в Бундестаге.

Ранее Бербок говорила, что Запад не должен смешивать территорию Украины с территорией стран НАТО при выборе мер реагирования на возможную агрессию России и дальнейшее военное обострение ситуации. Она отметила, что Североатлантический альянс солидарен с Киевом, но Украина не входит в организацию.

Фото: «Газпром»