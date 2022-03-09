Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 9 марта

Главное
- Минобороны РФ признало участие срочников в «спецоперации» в Украине. «К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — заявил представитель министерства Игорь Конашенков. По его словам, почти всех призывников вывели на территорию России, однако несколько «были захвачены». Об участии военнослужащих срочной службы в «спецоперации» в Украине с самого ее начала сообщали их родственники. Однако власти отрицали это. Владимир Путин утверждал, в частности, что «в этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники», а «призывников нет ни одного».
- «До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания. В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
- «Скоро выяснится, что В. В. Путин вообще ничего не знал о гуманитарной миссии (спецоперации) РФ в Украине. Его подставили. А сам он думал, что спецоперация проводится по просьбе подавляющего (подавляемого) большинства украинского народа», — пишет политолог Станислав Белковский.
- Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке наступления на Донбасс в марте. Ведомство ссылается на захваченные «секретные документы» Нацгвардии Украины. Утверждается, что приказ командующего национальной гвардией Николая Балана от 22 января адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений ведомства. Они, как заявляет Минобороны РФ, должны были «обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской операции объединенных сил в Донбассе».
- «Мы находимся накануне нового этапа операции. На отдельных направлениях идет перегруппировка войск. На южном направлении наращиваются наступательные действия, и вряд ли можно говорить о передышке. <…> Еще один тезис Путина — “всё идет по плану”. Для меня это большая загадка. Странно думать, что российский генштаб разработал такой план, что за неделю боев не решено ни одной конкретной задачи из поставленных президентом», — отмечает военный обозреватель Александр Гольц.
- МИД РФ заверил в отсутствии у России планов свергнуть действующую власть в Украине. Также в задачи «спецоперации» не входит «ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности», заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
- Партия Зеленского предложила новый договор о гарантиях безопасности. Предполагается, что он сменит Будапештский меморандум. Как заявили в правящей украинской партии «Слуга народа», гарантами исполнения могли бы стать США, Турция и страны-соседи Украины. Россия, по мнению авторов, должна юридически зафиксировать, что признаёт украинскую государственность и гарантирует отсутствие угроз со своей стороны. При этом партия даже теоретически не рассматривает возможность отказа от какого-либо региона: «Наша Украина — это и Донецк, и Луганск, и Крым».
Экономика/санкции
- ЦБ РФ жестко ограничил обращение наличной валюты до 9 сентября. Банкам запрещено продавать валюту физлицам. Граждане могут снять с валютного счета не более 10 тысяч долларов, остальное им выдадут рублями по рыночному курсу.
- «Логика тут понятна: в условиях, когда ЦБ не может делать интервенции, используются все возможные способы удержать рубль. Пока не очень получается, если откровенно. <…> Данное постановление абсолютно точно возродит в РФ “серый” валютный рынок. Правда, есть так называемая “бабочка” (статья 88 УК РФ “Нарушение правил о валютных операциях”), ее никто не отменял, а в текущих условиях она обретает новую актуальность. Показательные порки вполне возможны», — предупреждает профессор ВШЭ, экономист Евгений Коган.
- Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте с B до C. По мнению агентства, страна сохраняет шанс выполнять обязательства по госдолгу, однако дефолт видится неизбежным.
- ЕС введет санкции против 146 российских сенаторов. Это все, кто голосовал за признание ДНР и ЛНР. Также под ограничения попадут 14 крупных бизнесменов и члены их семей. Помимо этого, санкции распространяются на криптовалютные активы (не указано, чьи) и экспорт технологий в области морской навигации.
- «Что касается руководителей госкомпаний, то последствия санкций для их секторов будут разрушительными, но лично их это не уничтожит, так как они не являются собственниками и могут продолжать рассчитывать на ресурсы и поддержку государства. Они также попытаются заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода иностранных компаний, и сделать себя еще более незаменимыми для Путина. Что же касается тех, кто оказывает Путину различные услуги, то у них будет еще больше возможностей служить Кремлю. Санкции делают их идеальными жертвами “враждебного Запада”, что гарантирует им более сильную защиту от Путина. Мне трудно поверить, что кто-то из окружения Путина будет сомневаться или выражать обеспокоенность по поводу его решения начать [«спецоперацию»]. Все эти бизнесмены полностью зависят от президента и без него не имеют будущего. Они знают, что все, чем они владеют, может исчезнуть и что они многим рискуют, если лидер Кремля потеряет власть», — уверена приглашенный эксперт Московского центра Карнеги Татьяна Становая.
- Британия расширила пакет санкций против авиаотрасли РФ. Теперь вхождение любого самолета, связанного с Россией, в воздушное пространство Соединенного Королевства будет считаться уголовным преступлением. Власти получат возможность задержать его. Помимо этого, Лондон запретил экспортировать в РФ авиационную и космическую продукцию и технологии.
- Производители лекарств в РФ предупредили о дефиците сырья. Из импортных субстанций изготавливается до 85% российских препаратов. Санкции ЕС и США не коснулись российской фарминдустрии, однако Европа со дня ввода войск РФ в Украину почти прекратила поставки, а Индия и Китай, на долю которых приходится почти 80% импорта, столкнулись с проблемами логистики. Сообщается, что запасов у компаний осталось на три-шесть месяцев. Также поступает информация о дефиците иностранного инсулина. В аптеках не найти «Хумалог», «Новорапид» и «Фиасп». Наблюдаются сложности и с наличием медизделий для терапии сахарного диабета.
- Coca-Cola и PepsiCo приостанавливают деятельность в России. Первая, по неподтвержденным данным, все-таки сохранит производство, но откажется от инвестиций, вторая продолжит выпускать только молочную продукцию и детское питание.
- «Компания Coca-Cola объявила сегодня о приостановке своей деятельности в России. Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий на Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — говорится в заявлении компании.
- «Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложение и всю рекламную деятельность в России», — заявили в свою очередь в PepsiCo.
- McDonald`s временно закроет все свои 850 ресторанов в России. В компании работают 62 тысячи человек, им обещали сохранить зарплату. При этом в компании не знают, когда смогут вновь открыть свои заведения в РФ. McDonald`s закупал более 99% продукции у российских производителей, его доля на рынке общепита страны составляет 7%. Штат поставщиков компании превышает 100 тысяч человек.
- «Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнеров, поэтому мы готовы поддерживать их, как и наших украинских коллег. В том числе мы продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald`s в России», — говорится в заявлении компании.
- «Появляется “Макдоналдс”, значит, страна открылась миру, собирается быть как все. Не планирует питаться святым духом из полевых кухонь, вином из одуванчиков, березовым соком, единственно верным учением, спать на гвоздях, жить в скитах, читать Зеленую книгу. Признает для своих граждан земные блага в их самом незатейливом воплощении. “Макдоналдс” — одна из немногих вещей, которые действительно связывают мир. Хотят изгнать “Макдоналдс” те, кто хочет миру противостоять, исключить себя из него, кто хочет быть жителем только своего аула, а остальные — горите в аду. Как глобальные менеджеры они захотели жрать? Хрен вам», — рассуждает главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов.
- «Мак-апокалипсис для школоты — это серьёзнее высоких технологий. Удар по их жизненному пространству», — обращает внимание политолог Глеб Павловский.
- Universal Music приостанавливает деятельность в РФ. Такое решение крупнейшая в мире звукозаписывающая компания приняла в связи с вводом российских войск в Украину. Сотрудникам некоторое время будут платить зарплату. По большей части прекращение деятельности коснется сотрудничества с российскими музыкантами.
- «Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем там наши офисы. Мы призываем к скорейшему прекращению насилия на Украине», — заявили в компании.
- Оплата в App Store по российским картам перестанет проходить 10 марта. Пополнить счет в Apple ID можно будет с помощью мобильного телефона или перевести деньги заранее. Как это сделать — читайте на нашем сайте.
Репрессии
- В России сформируют единый реестр физлиц-«иноагентов». В него включат и тех, кто, по мнению Минюста связан с «иностранными агентами». Поправки в «закон Димы Яковлева» уже одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Речь идет, в том числе, о сотрудниках и членах организаций, объявленных «иноагентами», учредителях, руководителях и сотрудниках зарубежных СМИ, «выполняющих функции иностранного агента». Сейчас Минюст не ведет реестров физлиц, аффилированных с «иноагентами».
- СПбГУ собрался отчислить 13 студентов за акции против ввода войск в Украину. Среди них оказалась и журналистка издания Sota Ника Самусик, которая работала на акциях в качестве корреспондента, имела редакционное задание, жилет с надписью «пресса» и пресс-карту, но все равно была задержана.
- «К сожалению, проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления. Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую дисциплинарку и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать: эти студенты обречены. Отчисление следует без права на восстановление. Как показал опыт, администрацию не волнует ни предыдущее поведение, ни положительные характеристики, ничего», — заявил председатель Большого студенческого совета СПбГУ Михаил Мочалов.