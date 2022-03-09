Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до C

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до C. Агентство полагает, что жесткие санкции несут угрозу финансовой стабильности России и могут сделать ее неспособной обслуживать государственный долг.

3 марта Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с ВВВ до B.

Как поясняет «Коммерсантъ», согласно шкале инвестиционной категории, уровень B в значительной степени означает спекулятивный рейтинг. В отношении эмитентов и ценных бумаг, обязательства по которым выполняются, рейтинги уровня B означают значительные кредитные риски, однако при этом остается ограниченная «подушка безопасности». Уровень C подразумевает выполнение обязательств, однако дефолт видится неизбежным.