Производители лекарств в РФ предупредили о дефиците сырья

Российская фарминдустрия может остаться без импортного сырья и компонентов. Санкции ЕС и США ее не коснулись, однако Европа за неделю почти прекратила поставки, а Индия и Китай, на долю которых приходится почти 80% импорта, столкнулись с проблемами логистики, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, запасов у компаний осталось на три-шесть месяцев.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал газете, что импортные субстанции за последние десять дней подорожали на 30–35%, в том числе из-за серьезного ослабления курса рубля. Тот же фактор привел к удорожанию доставки сырья, добавил главный исполнительний директор «Озон Хелскеа» (производитель лекарств) Андрей Горшков. В Минпромторге не стали комментировать ситуацию.

Отмечается, что до 85% российских препаратов изготавливается из импортных субстанций.

Участники рынка, опрошенные «Ъ», говорят, что европейские контрагенты почти сразу прекратили поставки сырья, хотя отрасль и не попала под санкции.

Под удар попали и стандартные образцы, которые используют для контроля качества лекарств. Их заказывали в основном в США и Европе. Только в пандемию коронавируса структура Минпромторга начала работать над созданием собственного центра стандартных образцов.

«Поставки из Европы выглядят бесперспективно хотя бы потому, что неясно, каким образом производить оплату», — пояснил Горшков.

Также «Коммерсантъ» пишет о проблемах с наличием в аптеках иностранного инсулина. Речь идёт о препаратах «Хумалог», «Новорапид» и «Фиасп». Наблюдаются сложности и с наличием медизделий для терапии сахарного диабета. Причиной называется ажиотажный спрос из-за возможных ограничений поставок.

Фото: Pixabay

