Оплата в App Store по российским картам перестанет проходить 10 марта

В App Store с 10 марта перестанет проходить оплата по российским картам, сообщает Альфа-банк. По его информации, Apple ID можно будет по-прежнему пополнить по номеру телефона.

Для этого нужно зайти в настройки телефона, выбрать свое им, далее перейти в пункт «Оплата и доставка» и далее, в подпункте «Добавить способ оплаты» выбрать «мобильный телефон».

Также можно заранее положить деньги на Apple ID. Для этого надо открыть приложение App Store, там в правом верхнем углу выбрать синюю иконку «Учётная запись» и далее перейти в подпункт «Пополнить счёт Apple ID». Сегодня оплата с российских карт еще пройдет.

Ранее в Apple заявили, что ограничат в России работу своего сервиса Apple Pay. Также компания сообщила об остановке поставок и продажи всех продуктов в РФ из-за ввода войск в Украину.