ЕС введет санкции против 146 российских сенаторов

Евросоюз введет санкции в отношении 160 россиян. Среди них 146 сенаторов, 14 крупных бизнесменов и члены их семей. Помимо этого, ограничения включают криптовалютные активы (не указано, чьи) и экспорт технологий в области морской навигации. Под санкциями оказался и белорусский банковский сектор. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Точный список бизнесменов не раскрывается, он станет известен после публикации документа о санкциях в официальном журнале Евросоюза. Уточняется лишь, что под ограничения попадут все сенаторы, голосовавшие за признание независимости ДНР и ЛНР.

Как передает «Радио Свобода»*, санкции ограничат Российский морской регистр судоходства, в котором зарегистрировано несколько тысяч судов.

Санкции против Белоруссии подразумевают отключение трех банков от системы SWIFT, запрет на ввоз в страну наличных евро и ограничения против Национального (центрального) банка. Гражданам республики будет запрещено хранить в европейских банках более 100 тысяч евро.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр иностранных агентов

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