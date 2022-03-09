McDonald`s временно закроет все свои 850 ресторанов в России

«Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнеров, поэтому мы готовы поддерживать их, так же, как и наших украинских коллег. В том числе мы продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald`s в России», — говорится в заявлении компании. отмечается, что ч McDonald`s не знают, когда смогут вновь открыть российские рестораны.

«Мы столкнулись со сбоями в нашей цепочке поставок, а также другими операционными последствиями. Мы также будем внимательно следить за ситуацией в гуманитарной сфере»,— указано в тексте.

McDonald`s закупал более 99% продукции у российских производителей. Штат поставщиков компании превышает 100 тысяч человек. McDonald`s занимает 7% российского рынка общепита.